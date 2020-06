Abbonamenti Arcobaleno, ecco come avverranno gli indennizzi

LUGANO - La Comunità tariffale Arcobaleno (CTA) ha deciso di allinearsi a quanto proposto dal consesso nazionale Alliance SwissPass. «La situazione relativa alla pandemia del nuovo Coronavirus - si legge sul comunicato stampa - è eccezionale anche per la Comunità tariffale Arcobaleno e più in generale per il trasporto pubblico, motivo per cui le discussioni hanno richiesto molto tempo».

La CTA, come raccomandato a livello nazionale da Alliance SwissPass (organizzazione che riunisce 250 imprese di trasporto e 17 comunità tariffali), ha deciso di fornire degli indennizzi. In particolare, alle persone in possesso di un abbonamento annuale valido al 10 maggio viene prolungata di 15 giorni la data di validità dell’abbonamento, mentre agli abbonati mensili in possesso di un abbonamento valido al 17 marzo verrà corrisposto un buono del 15% del valore dell’abbonamento, valido per l’acquisto di nuovi titoli di trasporto.

Le date del 17 marzo e del 10 maggio, decise da Alliance SwissPass, fanno riferimento alla proclamazione della “situazione straordinaria” da parte del Consiglio federale, rispettivamente all’allentamento dei provvedimenti.

Inoltre, per gli abbonamenti transfrontalieri, data la sospensione del trasporto oltre frontiera, è possibile ottenere un rimborso pro rata con data retroattiva al 29 marzo, restituendo l’abbonamento.

Come avviene l’indennizzo

I possessori di un abbonamento Arcobaleno annuale

standard, Appresfondo e Aziendale caricato su SwissPass (tessera rossa), valevole al 10.05.2020, riceveranno una comunicazione scritta che conferma quanto stabilito. Il prolungamento avviene automaticamente.

standard (incluso cane) su tessera Arcobaleno (tessera bianca), valevole al 10.05.2020, riceveranno una comunicazione scritta con maggiori dettagli e la conferma di quanto stabilito.

aziendale su tessera Arcobaleno (tessera bianca), valevole al 10.05.2020, saranno informati attraverso il proprio datore di lavoro, il quale è convenzionato con la CTA.

Ai possessori di un abbonamento Arcobaleno mensile

incluso abbonamento cane, su SwissPass o cartaceo, sarà concesso un buono del 15% del valore dell’abbonamento valido il 17.03.2020. Il buono potrà essere utilizzato per il prossimo acquisto di nuovi titoli di trasporto entro il 30.11.2020. Il buono deve essere richiesto entro il 30.06.2020 tramite la compilazione dell’apposito formulario direttamente al seguente link.

I possessori di un abbonamento Arcobaleno transfrontaliero