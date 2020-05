Via libera al nuovo svincolo di Sigirino

SIGIRINO - Nella seduta del 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha varato il progetto generale del nuovo svincolo autostradale di Sigirino, sulla A2. Lo scopo: rendere definitiva la struttura provvisoria realizzata per il cantiere AlpTransit (ATG), aprendola così al traffico ordinario. L’opera si inserisce nel Programma d’agglomerato del Luganese di terza generazione (PAL3).

Qualità di vita - Il nuovo svincolo permetterà un uso più efficiente della rete principale nell’area della valle del Vedeggio nonché di sgravare la strada cantonale e gli svincoli di Rivera e Lugano Nord, contribuendo quindi a migliorare la qualità di vita della popolazione.

Ponti e rampe - L’opera prevede un collegamento sopraelevato fra entrate e uscite autostradali, oltre che un allacciamento alla rete cantonale in corrispondenza dell’accesso al nucleo di Sigirino. È inoltre in programma una rampa di servizio in direzione deposito ATG, che garantirà ai mezzi di manutenzione e soccorso l’accesso all’autostrada in caso di incidente.

Lavori nel 2024 - Secondo la pianificazione attuale, i lavori partiranno nel 2024 e si protrarranno per circa tre anni. I costi per la realizzazione ammontano a una ventina di milioni di franchi, di cui l’80 per cento a carico del Cantone Ticino e il restante 20 per cento finanziato dalla Confederazione.

Iter - L’ipotesi di trasformare definitivamente lo svincolo, costruito nel quadro del cantiere AlpTransit, era stata avanzata nel 2012 dai Comuni di Bedano, Gravesano, Mezzovico-Vira, Monteceneri e Taverne-Torricella. Dagli approfondimenti richiesti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) è emerso che l’intervento contribuisce a raggiungere gli obiettivi del Progetto territoriale Svizzera, l’Ufficio ha quindi garantito la propria disponibilità a promuovere la realizzazione dell’opera. Con la decisione odierna viene approvato il progetto generale.