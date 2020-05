I conti sorridono, il governo no

BELLINZONA - I conti pubblici sorridono. E sono una rassicurazione per il futuro incerto. Il governo ha approvato oggi il messaggio sul consuntivo 2019, che chiude con un avanzo d'esercizio di 60.3 milioni di franchi. Ma per il futuro il Dfe raccomanda «prudenza»: quest'anno le finanze cantonali entreranno «quasi sicuramente» in rosso, e potrebbero rimanerci per un po'.

I numeri dell'anno scorso, intanto. Il debito pubblico cantonale, scrive in una nota il Dipartimento economia e finanza, si attesta a meno di 1.9 miliardi di franchi. Gli investimenti netti ammontano a 270 milioni, e il capitale proprio è tornato in cifre positive, attestandosi a 112.2 milioni di franchi.

È una boccata d'aria per le finanze cantonali. Rispetto alle attese si sono risparmiati 73 milioni di franchi di spesa pubblica: ossigeno che ha permesso di portare in positivo il bilancio, nonostante anche le entrate siano state inferiori alle attese. Nel conteggio ha pesato (in negativo) anche la sospensione della tassa di collegamento. Ma anche un versamento dalla Banca Nazionale pari a 27 milioni, e una restituzione di 10.3 milioni da parte di Autopostale.

Il Dfe invita comunque alla prudenza. «La situazione attuale avrà effetti pesanti sulle finanze pubbliche nell'anno in corso e in quelli successivi» ricorda la nota. Per il 2020 si prevede «un risultato ampiamente deficitario» che riporterà in negativo il capitale del Cantone. «L'equilibrio finanziario ci permette di affrontare la situazione partendo da una base un po' migliore» sottolinea il Dfe, ma la parola d'ordine per i prossimi anni, conclude il comunicato, sarà sempre la stessa: «rigore».