Un negozio cinese strapieno di mascherine

LUINO - Mascherine di contrabbando importate dalla Cina e vendute "sottobanco" a Luino. In un negozio della città di confine, gestito da un cittadino cinese, la Guardia di finanza nei giorni scorsi ha rinvenuto ben 68mila dispositivi di protezione, subito sequestrati.

Le mascherine - si legge in un comunicato odierno - erano vendute «come dispositivi chirurgici» in assenza delle necessarie certificazioni. Il sequestro è scattato dopo che gli agenti hanno trovato un centinaio di prodotti non dichiarati nascosti sotto il bancone del negozio.

Gli agenti hanno quindi passato al setaccio lo stabile e il magazzino adiacente: qui, all'interno di un furgone, è stato rinvenuto il resto. Ventiquattro cartoni in tutto, contenenti confezioni da 50 mascherine ciascuna, importate direttamente dalla Cina. Ora le indagini sono in corso per ricostruire la filiera dell'importazione illegale, e stabilire l'ammontare delle sanzioni.

foto Guardia di Finanza Varese