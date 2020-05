Disinfettante e plexiglass, quasi tutto pronto per tornare sui banchi di scuola

STABIO/CHIASSO - Gli istituti scolastici di tutto il cantone si stanno preparando per la riapertura prevista per lunedì prossimo. Ovunque sono in corso i lavori - a dipendenza della sede, più o meno sostanziali - per rendere le aule e gli spazi comuni compatibili con le direttive imposte dalle autorità.

A Stabio ad esempio si è proceduto con il distanziamento dei banchi, che sono stati pure disinfettati e igienizzati. Il segretariato è stato dotato di una barriera in plexiglass, in modo da poter accogliere in tutta sicurezza studenti e genitori, e all’entrata dell’istituto è stato affisso un cartello con le raccomandazioni sanitarie da rispettare.

Misure molto simili anche alle scuole elementari di Chiasso, dove i banchi sono stati posti a una distanza di due metri uno dall'altro in ossequio alle disposizioni cantonali. Il numero degli alunni presenti contemporaneamente in ogni aula sarà di conseguenza diminuito.

Ti-Press (Davide Agosta)