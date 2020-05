La scuola riparte senza l'ora di religione

BELLINZONA - Dopo diverse settimane a casa, a partire dal prossimo 11 maggio anche in Ticino gli allievi della scuola dell'obbligo torneranno in aula. Un rientro accompagnato da diverse misure per il rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale, tra cui la suddivisione delle classi in gruppi.

Ma il ritorno in aula non riguarda l'ora di religione, come riferisce il portale cattolico catt.ch. Nella scuola elementare - dove si tratta di una materia speciale facoltativa - le lezioni di religione saranno infatti sospese dall'11 maggio, anche “a distanza”. Mentre per quanto riguarda la scuola media, continueranno soltanto le lezioni “a distanza”.

L'Ufficio dell'istruzione religione scolastica invita i docenti di religione delle elementari a mettersi a disposizione per l'accudimento dei bambini.