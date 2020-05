Da lunedì a Bellinzona riaprono alcuni sportelli

BELLINZONA - Da lunedì 4 maggio la Città di Bellinzona riaprirà una serie di uffici e sportelli, sempre nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale tra i collaboratori, così come tra utenti e operatori.

La settimana prossima apriranno - con accesso contingentato - gli sportelli multifunzionali di Bellinzona (dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30), Claro, Giubiasco e Sementina

(dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00). A Bellinzona e Giubiasco sarà nuovamente possibile acquistare le etichette del verde. L’utenza è invitata a recarvisi soltanto per pratiche urgenti che non possono essere evase al telefono oppure online. Gli sportelli settoriali saranno accessibili, in linea di principio, unicamente su appuntamento.

Sarà ripristinata a possibilità di consegnare ingombranti, carta, plastica, umido, apparecchi elettrici, elettronica e rifiuti speciali presso gli ecocentri. L’accesso agli ecocentri sarà contingentato (entrate a singhiozzo) dagli agenti presenti sul posto e va considerata l’eventualità di tempi di attesa superiori alla norma. Per gli scarti vegetali resta momentaneamente attiva unicamente la piazza di consegna di via Mondari a Giubiasco, insieme agli ecocentri di Claro e di Preonzo.

Dall’11 maggio riprenderà l’attività di tutti i 13 sportelli multifunzionali secondo gli orari usuali, con accesso contingentato. Resta sempre valido l’invito a recarvisi soltanto per pratiche

urgenti che non possono essere evase al telefono oppure online. Gli sportelli riprenderanno a emettere e rinnovare la carta di legittimazione. Non cambio il principio di recarsi solo su appuntamento agli sportelli settoriali.



Parchi, aree verdi e parchi giochi saranno nuovamente accessibili con l’invito a rispettare le distanze sociali e tutte le precauzioni del caso.

Resta sempre attiva la hotline per l’aiuto alle fasce di popolazioni anziane o vulnerabili chiamando il numero 058 203 19 99 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30.