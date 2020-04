STABIO - Uno "sconto Covid" in bolletta. Per aiutare imprese e famiglie nell'emergenza in corso, le Aziende municipalizzate di Stabio (Ams) d'accordo con il Municipio hanno alleggerito i contatori dei propri clienti. Nella prossima fattura dell'energia elettrica - a luglio - questi si vedranno scalare da 48 a 1000 franchi a seconda dell'abbonamento. Lo hanno reso noto le Ams in un comunicato.