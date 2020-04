Dj Antoine è su PiazzaTicino.ch

LUGANO - PiazzaTicino.ch, la nuova piazza virtuale ticinese, si è svelata al pubblico la scorsa settimana ospitando una performance in esclusiva di Davide Van De Sfroos. Il successo che ha riscontrato il debutto, affidato alla musica e alle parole del cantautore comasco, (se lo volete rivedere potete trovarlo qui) è stato tale che si è deciso di ripetere subito l'esperienza.

Questa volta si cambia genere: la piazza diventerà una pista da ballo virtuale. In console? Il grande Dj Antoine. Il pubblico ticinese avrà la possibilità di gustarsi il live che il Dj e produttore classe 1975 terrà domani sera.

Dj Antoine - Che dire di Dj Antoine che non sia già stato detto più e più volte? Chi in Svizzera non lo conosce, non ha sentito uno dei suoi brani o non l'ha visto in tv? La house è il suo terreno di attività prediletto. La sua fama si è allargata negli anni al di là dei confini elvetici, fino a raggiungere una larga parte dell'Europa ma anche Stati Uniti e Canada.

Nel 2011 "Welcome to St. Tropez" lo ha reso un fenomeno da esportazione, ma niente di paragonabile con "Ma Chérie", che è stato il singolo svizzero di maggior successo di sempre. La bacheca dei suoi riconoscimenti è piena zeppa: 3 Swiss Music Awards, un Mtv Music Award, milioni di copie vendute, 40 dischi d'oro e, sempre a salire, fino a un quadruplo disco di platino. Negli anni Antoine (il suo cognome all'anagrafe è Konrad) ha messo le sue qualità al servizio di star planetarie come Madonna, Enrique Iglesias, Britney Spears, Snoop Dogg, Pitbull e molti altri.

L'appuntamento è per sabato sera alle 22 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Tio/20minuti, oltre che ovviamente su PiazzaTicino.ch.