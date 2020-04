Arrivano le mascherine comunali

ARANNO - Mascherine in regalo per tutte le famiglie. Il Malcantone si prepara per l'onda lunga dell'epidemia di Covid-19. In vista dei tempi bui, il Comune di Aranno ha fatto scorta di mascherine protettive per tutta la popolazione.

Il Municipio - si legge in una comunicazione inviata oggi a tutti i fuochi - mette a disposizione i dispositivi «in numero limitato», calcolato sul numero dei componenti di ciascun nucleo famigliare. I 369 abitanti potranno farne richiesta alla Cancelleria comunale, tramite un apposito formulario.

Il piccolo paese malcantonese è tra i primi in Ticino ad essersi attivato. Nei giorni scorsi 14 comuni del Malcantone hanno ricevuto una dotazione di mascherine distribuite dal Municipio di Vernate, che ha acquistato uno stock di 20mila articoli ad uso della popolazione.

Costo dell'operazione: 90 centesimi più Iva a pezzo. «Le abbiamo rivendute a prezzo di costo» ha assicurato il sindaco di Vernate Giovanni Cossi a La Regione. Una versione più costosa e professionale è stata distribuita nei giorni scorsi a tutti gli over 65 di Vernate, gratuitamente.