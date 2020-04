Aiutare il prossimo con una piattaforma online

VIRA GAMBAROGNO - Una piattaforma per connettere le persone che hanno bisogno di aiuto con chi quell'aiuto lo offre. Questa è solidale.ch, un «piccolo contributo semplice e gratuito» offerto da una ditta d'informatica di Vira Gambarogno alla popolazione ticinese. «In Ticino ci sono varie iniziative per aiutare il prossimo», spiegano Etienne Schoch e Paride Buetti, Ceo e direttore della Blackpoints AG. «Il fatto che in tanti offrano servizi a domicilio per aiutare il prossimo è lodevole e ammirevole. Ma una coordinazione tra tutte queste iniziative darebbe loro maggior risalto».

Ed è proprio questo l'obiettivo di solidale.ch. «Abbiamo constatato - continuano i due titolari - di avere un software che avrebbe potuto colmare questa mancanza. Metterlo a disposizione è stata una logica conseguenza».

La piattaforma, in pratica, mette in connessione enti, aziende e volontari con le persone che necessitano di aiuto. I beneficiari, soprattutto le persone fragili e maggiormente a rischio (ma non solo), possono compilare un formulario dove indicano le loro richieste. «Abbiamo pensato a un'applicazione semplice e intuitiva che possa fungere da punto di riferimento sia per i volontari che per le persone in cerca di aiuto».

Blackpoints AG ha già contattato varie associazioni presenti sul territorio e tutti i comuni ticinesi. «Speriamo possano aderire all'iniziativa», concludono Schoch e Buetti. «Attualmente stiamo promuovendo solidale.ch sui vari social network e altri canali cercando anche collaborazioni con altre iniziative complementari alla nostra». Un aiuto dall'informatica alla lotta contro il coronavirus. Una mano tesa alla popolazione ticinese.

Screenshot sito