Riempite di fiori i vostri balconi

Obiettivo: favorire il verde sulle nostre terrazze per far ritornare le farfalle in città. Al via un concorso

Arriverà il giorno in cui i nostri balconi saranno pieni di fiori e di farfalle. Non è una profezia in un periodo tanto nefasto, ma una realtà che potrebbe diventare un piacevole passatempo per tanti di noi. Stiamo parlando del concorso Balconi di Farfalle, promosso per il quinto anno consecutivo dall’ Alleanza Territorio e Biodiversità. L’obiettivo è di sensibilizzare e favorire una gestione diversa del verde sui balconi delle abitazioni per far ritornare le farfalle in città.

La primavera è ormai iniziata, il tempo libero in questo periodo abbonda per tanti di noi, quindi quale miglior passatempo se non quello di stare in balcone e costruire una terrazza di fiori. Il consiglio è quello di ornare il tutto con specie naturali e indigene che siano in grado di attirare gli insetti utili e le farfalle.

Il balcone più bello verrà ovviamente premiato, e chi volesse conoscere tutti i dettagli e le condizioni generali per cliccare qui. Il concorso è aperto a tutti. Chiunque abbia un balcone può piantare piante indigene e favorire le farfalle. L’importante è avere voglia di curare il terrazzo nel corso della stagione vegetativa e l’entusiasmo di ospitare sui propri fiori delle farfalle. Per saperne di più clicca qui.



Un piccolo gesto a favore delle farfalle!

Nel 2019, grazie alla SOT, oltre a lanciare il concorso, abbiamo iniziato a creare un piccolo spazio per le farfalle a Pregassona dove abbiamo piantato le specie dei passati concorsi e dove troveranno dimora quelle dei prossimi anni. Un piccolo aiuto alle nostre farfalle, come quello dato dai partecipanti al concorso, che si arricchirà di anno in anno con un fiore, per creare un’oasi per questi magnifici insetti. Ogni superficie, anche se piccola è un sostegno concreto.