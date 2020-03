Gli orari “festivi eccezionali” dei supermercati

LUGANO - La Svizzera è blindata per fare fronte all'emergenza coronavirus. E in Ticino le autorità hanno inoltre stabilito che venerdì 20 e sabato 21 marzo saranno considerati giorni festivi. Per la popolazione si prospetta quindi un lungo ponte di San Giuseppe. Ma non è necessario riversarsi nei supermercati per fare scorte di cibo, in quanto i negozi di generi alimentari saranno aperti anche nei giorni festivi.

Federcommercio informa infatti che saranno rispettati i seguenti orari:

- Mercoledì 18 marzo: apertura fino alle 19.

- Giovedì 19 marzo: dalle 10 alle 18.

- Venerdì 20 e sabato 21 marzo: in base ai normali orari d'apertura dei diversi supermercati.

«Approvvigionamenti costanti sono garantiti ed è quindi superfluo avventarsi sui beni di prima necessità - ribadisce Federcommercio - la merce continua ad arrivare tranquillamente e le scorte non sono in pericolo».