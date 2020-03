Il vescovo dà appuntamento sul web

LUGANO - Anche i fedeli restano in casa. E con la sospensione delle funzioni religiose in tutte le chiese ticinesi, ieri la Diocesi di Lugano si è spostata sul web, proponendo una messa in live streaming su YouTube.

E ora il vescovo Valerio Lazzeri prevede anche altre iniziative per permettere ai fedeli ticinesi di unirsi in preghiera. La prima è la recita del rosario, in programma ogni giorno alle 17. Il live streaming sarà disponibile su YouTube in diretta dall'altare della Madonna delle Grazie nelle Cattedrale di San Lorenzo.

E nei giorni festivi alle 9 sarà proposta la messa a porte chiuse dalla Chiesa del Cristo Risorto a Lugano. La celebrazione sarà radiotrasmessa su Rete Due e in diretta streaming su YouTube. Questo vale anche per la messa di San Giuseppe del prossimo 19 marzo.

