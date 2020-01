La panne di Swisscom è stata risolta

LUGANO - Un grosso problema tecnico ha paralizzando le reti di telefonia mobile e fissa di Swisscom stamane in buona parte del Paese. A essere colpiti sono stati anche i numeri di emergenza in quasi tutta la Svizzera, Ticino compreso.

La perturbazione, iniziata verso le 10.20, è stata risolta poco dopo mezzogiorno. Su Twitter, la società di telecomunicazione si scusa con i clienti e assicura che ora tutto funziona.

Durante l'interruzione anche i numeri di emergenza di polizia, pompieri e ambulanza erano toccati, come affermava il sito web di Alertswiss dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). I soli cantoni non interessati sono stati Ginevra, Vaud, Zugo, Nidvaldo, Glarona, Grigioni e i due Appenzello.

Due contatti per le emergenze

La Polizia cantonale ticinese ha attivato attorno alle 12.30 due numeri di telefonia mobile - 0792493922 e 0795923842 - per contattare gli enti di primo intervento, da utilizzare «unicamente se il numero 117 non permette di contattare la Centrale comune d'allarme (CECAL) e solo in caso di urgenze».