Super raccolta Instagram per l'Albania, e ora si parte

LUGANO - Grande solidarietà dalla Svizzera per aiutare i terremotati dell'Albania, vittime di recente di un tremendo terremoto. Tante, tantissime le iniziative lanciate in Ticino. Tra cui ne spunta una davvero singolare lanciata da alcuni giovani su Instagram. «Di fronte a una simile emergenza - premette Mirko Cotti Piccinelli, uno dei coordinatori - non si può restare indifferenti. Io ho promosso il progetto tramite la mia pagina @ticino_tour e con la collaborazione di altre pagine. È stato un vero tam tam social».

Mirko ha 23 anni e vive nel Luganese. A gestire tutto il progetto, messo in piedi in poche ore grazie a Instagram, sono ragazzi della sua età o anche più giovani. Come Deresa Ahmedi, 19 anni, originaria del Kosovo. «Questo dimostra quanto i social abbiano anche un risvolto positivo. E come ci siano ancora tanti giovani con idee buone e sani principi».

Mirko e compagni, grazie al popolare social network, sono riusciti a toccare il cuore dei ticinesi. «Abbiamo raccolto circa 500 sacchi con vestiti, coperte, cibo. Beni di prima necessità. Il tutto sarà caricato su furgoni che alcuni ci hanno messo gentilmente a disposizione. Partiranno presto verso l'Albania. Non abbiamo fatto nulla di speciale. Semplicemente abbiamo unito le forze con iniziative già esistenti. E abbiamo diffuso il messaggio all'infinito. Abbiamo sostanzialmente unito le forze».

Mirko è entusiasta dell'ondata di solidarietà manifestata dai ticinesi. «Avevamo diversi punti di raccolta in tutto il Ticino. Ad esempio presso il piazzale del centro Valgersa di Savosa, oppure presso l'Officina informatica di Bellinzona. Abbiamo anche avuto occasione di conoscere delle famiglie albanesi. Persone di cuore, meravigliose».