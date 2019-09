Hai sempre sognato di fare il pompiere? Ora puoi...

LOCARNO - Dopo la giornata dedicata ai 150 anni di fondazione della federazione Svizzera dei pompieri dello scorso fine settimana in cui si sono aperte del porte del Centro di pronto intervento in via alla Morettina, il Corpo civici pompieri di Locarno organizza

una serata informativa (il prossimo 9 luglio alle 20.00 in Via Morettina 9) nella quale verranno presentati tutti i dettagli del servizio di volontariato per il contesto urbano.

Ma quali sono le caratteristiche sono necessarie per arruolarsi? Lo precisa il comandante Alain Zamboni: «Bisogna avere tra i 18 e i 40 anni, essere di costituzione fisica sana e abitare a Locarno o nei comuni convenzionati».

Il Corpo pompieri di Locarno ha in effetti bisogno di forze nuove: «Al momento - sottolinea il comandante - il nostro effettivo è composto 110 militi. Causa alcune partenze per noi diventa fondamentale rinforzare l'organico». Soprattutto visto i tanti impegni: «Sì, nel 2018 abbiamo effettuato 385 interventi, mentre quest'anno siamo a quota 226».

Il mondo pompieristico, però, non è più un'esclusiva maschile. «No - precisa Zamboni - ma purtroppo negli anni si è creata un po’ questa immagine dove solo gli uomini possono svolgere il ruolo di pompiere. La realtà è che nel nostro corpo abbiamo ben 3 donne che da 34, 6 e rispettivamente 2 anni con qualità offrono un servizio non indifferente. Per questo mi auguro di trovare anche diverse candidate del gentil sesso alla serata informativa. Oltre, ovviamente, a numerosi giovani».