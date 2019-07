Dove è finito il mercato? Se l'è preso il toro

LOCARNO – Dove è finito il mercato del giovedì? Se lo sono chiesti in diversi, oggi, in Piazza Grande, a Locarno. Come ogni anno, in concomitanza con l’arrivo dei grandi eventi (Moon and Stars e Festival del film), gran parte delle bancarelle è stata spostata ai Giardini Rusca, spazio verde con un toro come simbolo. Ma qualcosa, a livello di comunicazione, sembra non essere passato.

«Alcuni nostri clienti ci hanno chiamati chiedendoci come mai non eravamo in Piazza – dice un espositore –. Non vogliamo fare polemiche. Ma solo che la gente sappia che ci siamo ancora».

Non si tratterebbe dell’unica lamentela. Anche altri espositori criticano a denti stretti le modalità di comunicazione dello spostamento alla clientela. Benjamin Frizzi, vice direttore dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, che si occupa della gestione del mercato, è stupito. «Non capisco certe esagerazioni. È da 10 anni che, durante la stagione degli eventi, spostiamo parte del mercato ai Giardini Rusca, cornice tra l’altro molto affascinante. Lo abbiamo comunicato a tutti gli espositori già da tempo. Chiaramente non abbiamo pensato a una comunicazione tramite i media. Anche perché in questo periodo molti clienti del mercato sono turisti. Il mercato del giovedì tornerà alla sua condizione abituale a partire dal 22 agosto, dopo il Festival».