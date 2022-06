Lanciate due iniziative animaliste

Diverse mozioni in materia sono pendenti in parlamento. In dicembre il Consiglio nazionale aveva approvato un divieto di importazione di foie gras e prodotti a base di pelliccia fabbricati in condizioni cruente per gli animali, ma il Consiglio degli Stati ha finora bocciato entrambi i testi. Da parte sua il Consiglio federale ha indicato di essere contrario a un divieto d'importazione e di star lavorando a una dichiarazione obbligatoria per i prodotti esteri fabbricati con metodi vietati in Svizzera.