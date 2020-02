Lidl aumenta la massa salariale complessiva dell’1%

WEINFELDEN - Nell’ambito dei colloqui annuali, Lidl Svizzera assieme alle parti sociali Syna e Società svizzera degli impiegati del commercio hanno stabilito un aumento dell'1% della massa salariale a decorrere da marzo 2020. L'aumento generale dello 0,45% contribuisce a compensare la perdita di potere di acquisto dei collaboratori causata dall'inflazione e dall'aumento dei contributi sociali. Dall'aumento generale sono esclusi solamente i nuovi assunti dei mesi di gennaio e febbraio, i collaboratori assenti da lungo tempo e i dirigenti all'ultimo livello. Inoltre, secondo il sistema dei salari, lo 0,55% sarà impiegato per aumenti individuali e strutturali.

«È per noi molto importante mantenere nel lungo termine il potere di acquisto dei nostri collaboratori e dimostrare così ancora una volta che siamo un datore di lavoro affidabile e innovativo», afferma Marco Monego, Chief Human Resources Officer di Lidl Svizzera.

Le parti sociali si dimostrano molto soddisfatte per come sono andati i colloqui. «La Società svizzera degli impiegati del commercio accoglie molto positivamente l'aumento della massa salariale semi-generale poiché contribuisce al mantenimento del potere d'acquisto. Lidl affronta così una problematica cruciale per i dipendenti lanciando al contempo un segnale importante per tutto il settore», afferma Xenia Wassihun, responsabile partnership sociale presso la Società svizzera degli impiegati del commercio. Marco Geu, segretario centrale per la vendita al dettaglio presso Syna afferma a questo proposito: «Lidl Svizzera è l'unica impresa di

commercio al dettaglio a garantire nel 2020 un aumento della massa salariale semi-generale. Questo è esemplare! Unitamente al miglior CCL del settore, Lidl è ben equipaggiata per affrontare un altro anno di successo per i collaboratori e l'azienda».

Il Contratto Collettivo di Lavoro di Lidl (CCL di Lidl) in essere dal 2011 sarà rinnovato a decorrere dal 01.03.2020 di ulteriori quattro anni e con migliori condizioni di assunzione. Il CCL garantisce salari minimi di 4‘100 franchi (per 13 mensilità) per collaboratori senza qualificazione, di 4‘200 franchi per collaboratori con 2 anni di formazione e di 4‘350 franchi per 3 anni di formazione (i dati fanno riferimento a un grado di occupazione del 100%, le cifre vengono adattate proporzionalmente in rapporto al grado di occupazione). Per la prima volta è stato inserito anche il salario minimo per apprendisti e stagisti nel Contratto Collettivo di Lavoro. Il CCL di Lidl offre inoltre condizioni d’impiego interessanti, come una settimana lavorativa di 41 ore, e prestazioni sociali molto buone, quali per esempio il congedo maternità di 18 settimane con continuazione del versamento del salario al 100%, il congedo paternità di 4 settimane o la rinuncia totale alla deduzione di coordinamento nella previdenza professionale.