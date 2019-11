UBS introduce la prima ipoteca con tasso Saron

ZURIGO - UBS introduce per la prima volta un finanziamento immobiliare basato sul Saron (Swiss Average Rate Overnight), un tasso di riferimento destinato a sostituire il Libor (London Interbank Offered Rate).

È stato avviato un progetto pilota con clienti selezionati, per un valore 25 milioni di franchi, informa la banca in un comunicato odierno. Obiettivo è di accumulare esperienza per la futura offerta di prodotti. L'introduzione dell'ipoteca Saron è prevista per il 2020.