Appartamento in fiamme, due persone in ospedale

ZURIGO - Un incendio è scoppiato in un appartamento a Zurigo poco prima delle 5 del mattino di domenica. I soccorritori hanno portato in salvo diversi inquilini. Due persone sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione da fumo.

Grazie al rapido intervento dei pompieri, l'incendio è stato estinto e non si è diffuso, indica in una nota il servizio di protezione e salvataggio della città.

Le due persone che hanno inalato il fumo denso hanno ricevuto le prime cure mediche sul posto, ma in seguito hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. L'appartamento colpito dal fuoco è inabitabile e i danni materiali sono considerevoli, secondo il servizio comunale. Sono in corso indagini per chiarire la causa dell'incendio.