L'artiglieria incendia una torbiera di importanza nazionale

SION - Una cattiva manipolazione dell'artiglieria militare ha incendiato parte di una torbiera alta d'importanza nazionale sul Passo del Sempione (VS). Il canton Vallese non è stato informato dell'incidente.

Nel corso di un esercizio di tiro il 19 ottobre, è stata sparata una carica senza il proiettile di accompagnamento, ha spiegato oggi il servizio di comunicazione del Dipartimento della difesa (DDPS) all'agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia pubblicata da La Liberté. Come conseguenza, la carica esplosiva che avrebbe dovuto spingere il proiettile è caduta sulla vegetazione incendiandola.

La torbiera di Hopschusee ha un'estensione di 67,2 ettari ed è situata a un'altitudine di 2000 metri. Figura nell'inventario federale delle torbiere d'importanza nazionale. Secondo La Liberté, le fiamme si sono propagate per circa 30 metri e sono state spente con estintori a polvere.

Il DDPS non ha confermato il dato, ma ha aggiunto che secondo il responsabile del poligono di tiro, non sono stati causati gravi danni all'ambiente.

Le autorità cantonali non sono in grado di commentare i danni. "Non siamo stati informati dell'incidente e non abbiamo potuto andare sul posto per vedere la situazione", ha rilevato Yves Degoumois, vice capo del servizio cantonale dell'ambiente. Attualmente, la neve rende difficile l'accesso al sito.

Il Passo del Sempione ospita uno dei poligoni di tiro dell'esercito. La scuola reclute lo usa due volte all'anno. È anche impiegato durante i corsi di ripetizione, ha precisato il DDPS.