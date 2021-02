Investito in Thailandia, un 40enne svizzero perde la vita

CHIANG MAI - Si stava fumando una sigaretta sul bordo della strada quando, una vettura che sopraggiungeva, ha perso il controllo e lo ha investito in pieno. Non c'è stato nulla da fare per uno svizzero 40enne che si trovava questo sabato nella provincia di Phrae, in Thailandia settentrionale.

Stando a quanto riportato dai media locali, ripresi da 20 Minuten, l'uomo aveva appena finito di consumare un pranzo in un baracchino di street food a ridosso del mercato della città di Chiang Mai, quando è avvenuto l'incidente. A causare l'uscita di strada della vettura, uno scontro avvenuto con un pickup nero.

Per l'uomo è stata vana la corsa in ospedale dove è deceduto a causa delle ferite riportate.