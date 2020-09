In Svizzera 3 morti e 488 nuovi casi di Covid-19

BERNA - È di 488 nuovi casi, 14 ospedalizzazioni e 3 decessi il bilancio giornaliero relativo al Covid-19 in Svizzera. Lo comunica, come di consueto, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che svela come - a livello nazionale - ci troviamo in una fase ancora assai delicata.

Il totale delle attuali persone in isolamento è di 2'048 mentre le persone in quarantena sono 5'598, In 7'571, invece, si trovano a casa in quarantena preventiva dopo il rientro in Svizzera.

Dall'inizio della pandemia il totale delle vittime legate al virus è di 1'765 persone.