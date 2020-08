«Uno sconosciuto nudo è seduto sul mio divano»

SAN GALLO - Si è trovato in casa uno sconosciuto che si è spogliato e poi si è seduto sul suo divano. È quanto ha raccontato, ieri attorno alle 20 a San Gallo, un cittadino che ha allertato la polizia comunale: gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato l'uomo in stato confusionale. Alle autorità è soltanto riuscito a dire che in precedenza, assieme al fratello, aveva consumato dell'LSD nel bosco.

Ma dove si trovava il fratello? Lui non ne aveva idea. Ma è poi emerso che già da tre ore si trovava alla centrale di polizia: agli agenti era stata segnalata la presenza di un uomo che passeggiava nudo per un quartiere di San Gallo. Anche lui in stato confusionale.

I due fratelli, di 26 e 32 anni, sono stati sottoposti a un accertamento medico e hanno dovuto passare la notte alla centrale di polizia, per evitare che si mettessero in pericolo.