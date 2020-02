Abbandonata in una scatola, scatta il procedimento penale

DÄRSTETTEN - La procura dell'Oberland bernese ha aperto un procedimento penale per il caso della neonata abbandonata a inizio gennaio a Därstetten (BE). Dalle prime informazioni le accuse avanzate vanno dal sospetto abbandono all'eventuale tentato infanticidio.

Un portavoce della polizia cantonale bernese ha confermato una notizia pubblicata oggi sul giornale svizzerotedesco "Berner Oberländer", aggiungendo che le indagini sulla vicenda proseguono.

Madre rilasciata - La mamma della neonata abbandonata e un uomo a lei vicino sono stati rilasciati lo scorso 23 gennaio dalla detenzione preventiva. Tale decisione era stata presa per evitare pericoli di collusione e di occultamento delle prove.

Versava in condizioni critiche - La bambina era stata abbandonata il 4 gennaio 2020 in un deposito per la manutenzione a Därstetten. Il bebè era stato notato da una dipendente del centro di raccolta dei rifiuti in una scatola di cartone e avvolto in una coperta. La neonata era stata elitrasportata in condizioni critiche all'ospedale in stato di ipotermia. Lo scorso 17 gennaio era stato annunciato che la piccola aveva potuto lasciare l'ospedale.

La madre della neonata è della regione e ha detto di aver dato alla luce la bimba senza l'aiuto di altre persone non lontano dal luogo del ritrovamento. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) deciderà ora sul futuro della piccola.





Fonte Ats