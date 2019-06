Tragedie in montagna: morti due sciescursionisti

GURTNELLEN - Uno sciescursionista di 61 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato sul Piz Tiarms (GR/UR) nei pressi del Passo dell'Oberalp. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale urana.

L'uomo era in compagnia di un altro sciescursionista quando poco prima delle 9.30, dopo la salita al Piz Tiarms, stava scendendo in direzione di Breitplanggen: per motivi non chiari il 61enne, esperto e ben equipaggiato, ha perso entrambi gli scii a un'altitudine di 2700 metri ed è scivolato sul ripido e ghiacciato versante occidentale intervallato da rocce per circa 200 metri, precisa la nota.

A causa delle gravi ferite riportate il 61enne, domiciliato nel cantone di Zurigo, è morto sul luogo dell'incidente.

Per l'incidente sono intervenuti la Rega, la procura e la polizia urane nonché il care team (sostegno psicologico) di Uri.

Tragedia anche sul Lauteraarhorn - Una sciescursionista 39enne è deceduta stamani poco dopo le 9.00 durante la discesa dal Lauteraarhorn, un quattromila delle Alpi bernesi. La donna, che era in compagnia di un uomo, per ragioni ancora da determinare è caduta e si è ferita mortalmente.

L'equipaggio di un elicottero di Air Glaciers, rapidamente giunto sul posto dell'incidente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, una cittadina svizzera domiciliata nel canton Berna, indica un comunicato della polizia cantonale e del ministero pubblico regionale dell'Oberland bernese.