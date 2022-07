La Posta presenta il suo secondo cripto-francobollo

Questo secondo cripto-francobollo, che è stato realizzato dal Gigante giallo in collaborazione con il Locarno Film Festival (il cui programma è stato presentato proprio oggi), è dedicato ai giovani cineasti svizzeri. In occasione della 75esima edizione del Festival, le versioni digitali del francobollo saranno rilasciate sotto forma di brevi filmati in cui dieci giovani cineasti interpretano con le loro opere diversi valori e simboli della Svizzera (solidarietà, pace, sostenibilità, diversità).