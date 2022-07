Quarta dose per tutti: cosa c'è da sapere

Per gli ultraottantenni la vaccinazione è gratuita. Se le persone di età inferiore agli 80 anni desiderano un'altra vaccinazione di richiamo (ad esempio per i viaggi o per un bisogno individuale di protezione) è a pagamento. La vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022 sarà gratuita per la popolazione in caso di una raccomandazione generalizzata. I costi dei vaccini, dell'amministrazione e del materiale necessario saranno a carico della Confederazione, dei Cantoni e dell'assicurazione sanitaria obbligatoria.