Oggi il Consiglio federale cederà sulle terrazze?

BERNA - Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato di una “luce in fondo al tunnel”. Il 17 febbraio, il Governo federale ha quindi promesso degli allentamenti alle restrizioni in atto. Le decisioni finali verranno prese oggi. Prima si è preferito rivolgersi ai Cantoni per una consultazione.

Questi sono i punti più controversi:

Apertura delle terrazze

I Cantoni stanno esercitando una pressione particolarmente forte sull'apertura delle terrazze. Il Consiglio federale le avrebbe previste per il 1° aprile, a condizione che la situazione epidemiologica si sviluppi favorevolmente. Una piccola maggioranza dei cantoni, tuttavia, spinge per l'apertura già dal 1° marzo.

Secondo la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), queste aperture richiedono il rispetto di rigorosi concetti di protezione. Il consumo dovrebbe avvenire solo ai tavoli da quattro, con distanze precise, prendendo nota dei dati degli avventori e valutando un eventuale coprifuoco. Se la Confederazione dovesse decidere per il 1° aprile, alcuni cantoni chiedono che le terrazze siano aperte per l'asporto, almeno nelle aree sciistiche.

Apertura dei ristoranti

Una piccola minoranza dei cantoni, come Argovia e Uri, chiede che le attività di ristorazione vengano aperte completamente dal 1° marzo, con limiti di capacità e rigide misure di protezione. La tesi sostenuta è che non ci sono indicazioni affidabili secondo cui il rischio di trasmissione sia maggiore nei ristoranti rispetto ai negozi.

Il Consiglio federale non ha ancora annunciato una data per le aperture nelle aree interne dei ristoranti.

Limite di età per lo sport e la cultura

Secondo il Consiglio federale, i giovani fino ai 18 anni dovrebbero poter riprendere la maggior parte delle attività sportive e culturali dal 1° marzo. Diversi cantoni chiedono un aumento del limite di età a 25 anni. Stefanie Hänni, a capo dell'Associazione svizzera di musica giovanile, non ritiene che l'allentamento sia una buona idea. Potrebbero sorgere problemi anche nelle orchestre in cui alcuni musicisti hanno più di 18 anni.

Abrogare la regola delle 5 persone nello sport

Il Consiglio federale prevede di riattivare gli eventi all'aperto per un massimo di 15 persone a partire dal 1° marzo. Diversi Cantoni ritengono quindi opportuno che, fino a 15 persone, sai consentito praticare sport sia all'aperto che al chiuso.

Aprire le aree interne negli zoo

Dall'inizio di marzo dovrebbero essere in grado di riaprire negozi, musei, sale di lettura della biblioteca e le aree esterne di zoo e giardini botanici. Ciò include anche strutture sportive come piste di ghiaccio artificiali, campi da tennis e da calcio o stadi di atletica. Tuttavia, vari cantoni chiedono che siano accessibili anche le aree interne di parchi zoologici, giardini botanici e zoo.