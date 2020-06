"Corona 20", l'impiego dell'esercito è terminato

BERNA - L'impiego in servizio d'appoggio dell'Esercito svizzero disposto dal Consiglio federale nel quadro della pandemia da coronavirus termina oggi, martedì 30 giugno 2020, dopo 107 giorni. Gli ultimi 50 militari ancora in impiego – agenti della polizia militare a favore dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) – vengono svincolati oggi dai loro compiti e licenziati.

Il 29 maggio 2020 si erano già conclusi i compiti dell'esercito svolti a titolo sussidiario nell'ambito «aiutare», con il licenziamento dei militari del settore sanitario. A partire da quella data nell'ambito «proteggere» sono ancora rimasti in servizio d'appoggio circa 1000 militari. Il 14 giugno 2020 una parte di questi è stata svincolata da parte dell'AFD dai suoi compiti lungo i confini nazionali e nelle zone in prossimità dei confini. Altri circa 130 militari sono stati svincolati il 17 giugno 2020 dall'impiego sussidiario a favore dei corpi di polizia cantonali di Ginevra e Vaud.

Nel quadro dell'impiego «CORONA 20» le cittadine e i cittadini in uniforme hanno prestato circa 320 000 giorni di servizio a favore della sanità pubblica civile, dell'Amministrazione federale delle dogane e dei corpi di polizia cantonali. Con il loro impiego i militari hanno fornito un prezioso sostegno alle istituzioni e alle autorità civili in modo tale che queste potessero adempiere in ogni momento i loro compiti nella misura richiesta anche durante il picco della pandemia.

Con l'avvio della mobilitazione in data 16 marzo 2020 il Consiglio federale aveva incaricato l'esercito di fornire appoggio al più tardi fino al 30 giugno 2020 alla sanità pubblica civile, all'Amministrazione federale delle dogane e ai corpi di polizia cantonali con l'impiego di un numero massimo di 8000 militari. Da quel momento hanno prestato servizio d'appoggio temporaneamente fino a circa 6000 militari (effettivo d'impiego, inclusi gli stati maggiori) in tutti i Cantoni svizzeri negli ambiti «aiutare» e «proteggere». Secondo il principio «Impiegati laddove c'è bisogno dell'esercito», su incarico dei Cantoni i militari hanno adempiuto oltre 300 incarichi con completa soddisfazione delle autorità civili. Queste ultime hanno espresso il loro ringraziamento per gli impieghi prestati.