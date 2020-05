Vince 88mila franchi con un gratta e vinci

TENERO - TENERO – Il numero otto diventerà probabilmente il suo numero fortunato. Acquistando un gratta e vinci (Lucky Line) da 8 franchi, una signora della zona ha vinto la bellezza di 88.888 franchi. È successo mercoledì, nel tardo pomeriggio, in un chiosco di Tenero. Un colpo di fortuna che ha lasciato incredula la signora, e anche il proprietario del chiosco, il signor Enea. “Era andata a grattare il biglietto nel giardino accanto al chiosco, dopo pochi minuti l’ho vista tornare con la faccia un po’ preoccupata. Mi ha mostrato il biglietto. Non credeva ai suoi occhi e chiedeva conferma a me”.

Enea ha analizzato i risultati del gratta e vinci e non ha potuto far altro che constatare l’avvenuta vincita. Cosa si fa in questi casi? Le procedure cambiano in base al tipo di giocata. “Nel caso del gratta e vinci - ci spiega Enea - bisogna fare una fotocopia del biglietto e spedirlo all’indirizzo segnato dietro, dopo aver compilato tutti i dati personali”. Così ha fatto la vincitrice. Ora non resta che aspettare che si ricordi dell’edicolante e arrivi un regalo anche per lui.