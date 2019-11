È arrivato il freddo, quello vero

BERNA - Dopo un mese di ottobre particolarmente caldo, il freddo ha infine fatto capolino in gran parte della Svizzera. Ticino compreso.

Risveglio gelido - È stato un risveglio particolarmente gelido quello vissuto dagli abitanti del villaggio di Meiringen, dove la colonnina del mercurio questa mattina faceva segnare -4.5 gradi. Ma il paesino dell'Oberland bernese non è stata l'unica località sotto i 600 metri di altitudine ad andare sotto zero. Anche a Zurigo, Thun e Berna hanno infatti avuto - come fatto notare da Meteonews sul proprio profilo Twitter - nottate gelide.

«In ritardo» - Il gelo riscontrato nelle pianure elvetiche durante questa nottata non è il primo di questo autunno. Ma è il più intenso finora registrato. «In alcune località le temperature erano già scese sotto lo zero giovedì», precisano i meteorologi a 20 Minuten. Il freddo è comunque arrivato tardi quest'anno: «Di solito - sottolinea Meteonews - le prime gelate si verificavano nella seconda metà del mese di ottobre».

Ticino, freddo ma non troppo - Con il resto della Svizzera finita sotto zero, anche in Ticino è tempo di tirare fuori dall'armadio i capi pesante. Anche se la colonnina del mercurio in pianura non è ancora sprofondata nei numeri negativi, la scorsa nottata nel nostro cantone ha fatto registrare una temperatura tra gli 1 e i 2 gradi in molte località di pianura. Durante la giornata di oggi la colonnina di mercurio dovrebbe comunque ancora superare i 10° grazie anche al sole (inizialmente non previsto). Da lunedì mattina le nuvole dovrebbero invece tornare ad addensarsi sul nostro cantone e in serata è prevista pure pioggia (con neve sopra i 1000 metri di quota).