Un lavoro adatto solo a chi non soffre di vertigini

SAN GALLO - Il percorso tra Herisau e la stazione di San Gallo è interrotto al traffico ferroviario dal 6 luglio al 9 agosto per i lavori di ristrutturazione al viadotto della Sitter.

Le impalcature su uno dei pilastri, con un'altezza di circa 90 metri, sono state completata all'inizio di giugno e - stando alla Südostbahn, i lavori preparatori sono terminati ieri.

Ciò che è evidente da un video pubblicato in rete nelle scorse ore è che lavorare al viadotto non è certo per tutti. E sicuramente non per chi soffre di vertigini. Solo a guardare le immagini, difatti, qualche capogiro lo si prova.

Da oggi, in ogni caso, gli operai saranno al lavoro. I viaggiatori dovranno quindi, per questa tratta, trasferirsi su dei bus sostitutivi.