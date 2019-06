Cure di lunga durata: manca personale qualificato

BERNA - CURAVIVA Svizzera, Spitex Svizzera e OdASanté lanciano la campagna "Il lavoro più importante in Svizzera", per richiamare l’attenzione sull’attrattiva delle professioni nel settore delle cure di lunga durata e sulle opportunità di carriera, in considerazione dell’emergente carenza di personale qualificato.

La campagna sottolinea la necessità di disporre di personale per le cure di lunga durata in quantità sufficiente per consentire alle persone bisognose di condurre una vita autodeterminata di qualità elevata e intende contribuire a garantire cure di buona qualità anche in futuro.



A causa dell’evoluzione demografica, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e OdASanté prevedono che entro il 2025 saranno necessari circa 17’000 operatori specializzati in più. Soltanto gli istituti di cura e gli Spitex hanno già bisogno di 10’000 professionisti. Sono particolarmente richieste le figure professionali con diploma di grado terziario nel settore delle cure e il fabbisogno è destinato a crescere: ogni anno il titolo terziario (grado di scuola specializzata superiore e scuola universitaria professionale) è conseguito da meno della metà della forza lavoro necessaria.

La campagna intende colmare questa lacuna sensibilizzando l’opinione pubblica su questo tema. Un ulteriore obiettivo è quello di motivare il personale esistente a proseguire la formazione e a rimanere in questo ambito professionale.

«Insegniamo ai giovani ad avvicinarsi a questa professione con il giusto atteggiamento e a capire che è un lavoro bello e ricco di soddisfazioni», spiega l’infermiera diplomata ticinese Simona M. La formazione prepara ad affrontare le varie situazioni della professione: «Quello che riusciamo a trasmettere bene oggi, ci tornerà utile domani, quando gli anziani saremo noi».