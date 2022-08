Marciello continua a brillare

Dopo la prestigiosissima vittoria della 24H di Spa-Francorchamps, Marciello è tornato immediatamente in pista presso il tracciato del Nurburgring, per il quarto appuntamento dell'ADAC GT Masters. Dopo un avvio in salita assieme al Team Landgraff, che ha visto cambiare ben due compagni di squadra per Marciello nelle prime tre gare del campionato, per l occasione è intervenuta direttamente Mercedes AMG mettendo a disposizione un pilota di assoluto rilievo quale Maro Engel. L'accoppiata Marciello-Engel, molto competitiva sulla carta, ha dato inizio al weekend di gara nella giornata di giovedì dopo alcune sessioni di test privati sul torrido tracciato del Nurburgring, ovviamente in configurazione "corta" e non "lunga" che comprende il Nordschleife.