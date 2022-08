Espargaró a caccia di Quartararo

Il GP di Gran Bretagna è il più... incerto di tutti: basti pensare che dal 2013 a oggi ha sempre vinto un pilota diverso. La corsa di dopodomani si preannuncia davvero molto intrigante, soprattutto gettando uno sguardo alla generale dove oggi il campione del mondo in carica Fabio Quartararo può vantare 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaró. Un margine rassicurante? Nient'affatto. Proprio in Olanda a fine giugno il leader della generale era stato penalizzato con un long lap penalty (da scontare a Silverstone), dopo un contatto con lo stesso Aleix Espargaró. Motivo per il quale proprio l'esponente dell'Aprilia avrà la grande chance di rosicchiare punti pesantissimi al rivale. Una chance ghiottissima, un bonus che lo spagnolo dovrà giocoforza sfruttare.