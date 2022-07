Da decimo a primo: svetta Verstappen, Ferrari in difficoltà

Il pilota olandese della Red Bull - partito dalla decima posizione in griglia - ha infatti avuto il merito di salire sul gradino più alto del podio, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e del poleman George Russell. Dal canto loro le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno colto rispettivamente il quarto e il sesto rango, mentre in mezzo a loro si è piazzato Sergio Perez. Per quanto riguarda infine le Alfa Romeo, da segnalare il 13esimo tempo di Guanyu Zhou e l'uscita di pista prematura di Valtteri Bottas in occasione del 65esimo giro.