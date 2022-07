Risultato di prestigio per Alex Fontana a Spa-Francorchamps

Il pilota ticinese, sulla Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport del team Centri Porsche Ticino, ha conquistato in gara-1 l'ottavo posto assoluto e il secondo di classe Pro-Am in equipaggio con Ivan Jacoma. Questo risultato, ottenuto nonostante i 15 chilogrammi aggiuntivi ricevuti per le modifiche al Balance of Performance della loro vettura, mantiene la coppia svizzera in piena contesa per la lotta al titolo 2022.