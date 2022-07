La confessione su Valentino Rossi: «Se sono diventato più maturo il merito è suo»

«Grazie a Valentino ho imparato a gestire la rabbia, l'Academy mi ha decisamente trasformato innanzitutto come uomo», sono state le parole di Bagnaia a "Motosan". «Adesso quando mi arrabbio faccio un respiro profondo e riesco a liberarmi abbastanza velocemente della frustrazione, mentre in passato ci volevano ore per calmarmi. Quando sono arrivato nella squadra di Valentino avevo solo sedici anni, non avevo la patente e nemmeno dei genitori che mi accompagnassero qua e là. Pur di andare in palestra o per allenarmi al Ranch prendevo anche il Taxi, mi spostavo in qualunque modo possibile. Nonostante i buoni propositi, la tentazione di uscire la sera con i miei amici era grande e non è sempre stato facile da gestire, per questo l'Academy mi ha aiutato molto a crescere. Per merito di Valentino sono diventato più maturo e migliore a tutti i livelli, ma ho soprattutto capito cosa fosse più importante per me: vincere».