La penalità di Quartararo può aiutare la Ducati a rimontare

Tra sette giorni, al termine della pausa estiva più lunga di sempre – ben cinque settimane – il Motomondiale si ritroverà in quel di Silverstone per un GP di Gran Bretagna che vedrà Francesco Bagnaia e Alex Esparagaro provare a recuperare un po’ dello svantaggio nei confronti di Fabio Quartararo. Sulla pista inglese il leader della MotoGP sarà costretto a scontare la penalità, assurda, comminatagli dagli Steward del GP dopo la caduta in Olanda nella quale aveva centrato il povero Aleix, rovinandogli la gara. E dalla pista dalla quale negli anni della Seconda Guerra Mondiale decollavano gli aerei della RAF, Bagnaia e la Ducati cercheranno di mandare in scena quella rimonta che sulla carta sembra impossibile: perché i 66 punti di distacco dall’iridato della Yamaha sono davvero tanti. Bagnaia però – se riuscirà a evitare quegli errori che quest’anno gli sono costati punti pesantissimi – e soprattutto questa Ducati capace di vincere finora oltre metà della corse disputate, hanno il potenziale per riuscirci. È proprio questa competitività complessiva della sua Desmosedici, sulla quale la Ducati deve puntare per provare a vincere quel titolo piloti finora conquistato una sola volta nella sua storia, in un ormai lontanissimo 2007.