«È importante essere circondato da persone che si prendono cura di te»

Ricordiamo che il 36enne spagnolo - vincitore nella sua carriera di un titolo nella classe 125cc (2003) e due nella 250cc (2004 e 2005) - è stato compagno dell'otto volte campione del motomondiale alla Honda, dal 2013 al 2018. «Sono finito molte volte sotto i ferri e non è sempre stato facile da gestire», sono state le sue parole riportate da "Moto.it". «In diversi casi sono stato fortunato poiché ho trovato uno staff medico che ha svolto un ottimo lavoro, mentre in altri è stato il contrario. Sono infatti entrato nella spirale delle operazioni, quella in cui si rischia di non uscirne più. Ogni intervento diventa infatti sempre più complicato rispetto al precedente e se poi la situazione negativa si protrae nel tempo, il pilota inizia a perdere la fiducia in sé stesso. Si trascorre molto più tempo a casa o in ospedale a cercare risposte e ci si chiede se il corpo tornerà a essere quello di prima. L'aspetto mentale è di fondamentale importanza, così come il fatto di essere circondato da persone che si prendono cura di te».