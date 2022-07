Fra Verstappen e Leclerc spunta la Mercedes? Dopo la pausa ne sapremo di più

Prima di spegnere i motori restano le gare in Francia e in Ungheria. Fare previsioni è difficile perché Red Bull e Ferrari sono molto vicine nelle prestazioni e la differenza (in millesimi di secondo) possono farla gli assetti e la giornata del pilota. Diverso il discorso in gara dove l’affidabilità della Ferrari continua a giocare un ruolo importantissimo. La Scuderia, reduce da due vittorie di fila, deve allungare la serie se vuole andare in vacanza con un distacco meno importante in classifica dove Leclerc è a 38 punti da Max e la Ferrari a 56 dalla Red Bull. Per tenere vivi i sogni il Cavallino ha bisogno di un doppio colpo su due piste dalle caratteristiche molto diverse. Saranno gare da vivere con il fiato sospeso perché la Ferrari ha abituato i suoi tifosi a domeniche con il cuore in gola. Fino a che non si taglia il traguardo non si può stare tranquilli. Le sorprese sono nascoste dietro a ogni curva e sia Leclerc che Sainz hanno abbondantemente pagato la mancanza di affidabilità della SF 75. Leclerc ha montato una power unit nuova in Canada e ormai sono tre gare che accumula chilometri. Quasi mille chilometri sullo stesso motore aumentano i rischi. Ma non c’è altro da fare se non incrociare le dita.