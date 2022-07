Leclerc fa la voce grossa in Austria: bis Ferrari dopo il successo di Silverstone

Per la Rossa poteva essere doppietta ma così non è stato, perché l'affidabilità ha tradito Carlos Sainz. Ci sono stati anche momenti d’apprensione per lo spagnolo, che al giro 58 sui 71 previsti ha accusato problemi al motore ed è stato obbligato a fermarsi a bordo pista. In un batter d'occhio l'abitacolo è stato anche avvolto dalle fiamme, col pilota in difficoltà a uscire dalla monoposto. L'intervento degli steward, colti inizialmente un po' di sorpresa, è comunque risultato provvidenziale.