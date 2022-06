«Volevo spingere troppo dall'inizio, ma è stata un'idea davvero stupida»

ASSEN - In occasione del Gran Premio d'Olanda - 11esimo appuntamento stagionale di MotoGP, sul circuito di Assen - Fabio Quartararo non ha colto nessun punto, poiché è finito gambe all'aria già durante il quinto giro. Il pilota francese ha perso l’anteriore della sua Yamaha in un tentativo di sorpasso su Aleix Espargaro, colpendo quest'ultimo che è finito fuori pista senza però cadere per terra. Lo spagnolo ha poi potuto continuare la sua corsa ritrovandosi ultimo, ma al termine di una gara incredibile ha colto il quarto(!) posto.

Dal canto suo anche Quartararo ha provato a rientrare, ma - dopo essere passato dai box - è ancora finito rovinosamente sull'asfalto al 12esimo giro e si è ritirato. «Ho commesso uno stupido errore da pivello», ha dichiarato Quartararo a "Motorsport". «Volevo spingere troppo fin dall’inizio, ma è stata davvero un'idea stupida. Avremmo avuto un ottimo passo e avremmo potuto lottare per la vittoria. Sono deluso, ma grazie a questo tipo di errori ho la possibilità di trarne insegnamento per non commetterli più in futuro».

Il francese conduce comunque la classifica generale con 172 punti, 21 lunghezze di vantaggio su Aleix Espargaro (151).