Quartararo vince in solitaria a Portimão

PORTIMAO - Primo ruggito stagionale di Fabio Quartararo, che in Portogallo è tornato al successo prendendosi pure la vetta del Mondiale. Ottimo affare del “Diablo”, che con la sua Yamaha ha dettato legge e preceduto la Ducati Pramac di Johann Zarco e l'Aprilia di Aleix Espargarò.

Il francese, campione del mondo in carica, ha dunque ritrovato il sorriso nella prima gara europea del Mondiale 2022. Ai piedi del podio Rins, quarto, seguito da Oliveira, Marc Marquez e Alex Marquez. Ottavo Francesco Bagnaia con la sua Ducati.

Decisamente da dimenticare invece il weekend di Enea Bastianini, rimasto a secco. Il riminese, arrivato a Portimão come leader iridato, è uscito di scena a 15 giri dal termine.

Epilogo amarissimo anche per Jack Miller e Joan Mir, che erano in lotta per il podio. La responsabilità è tutta dell'australiano Miller, che in staccata ha combinato un pasticcio e ha steso pure lo spagnolo della Suzuki.

keystone-sda.ch / STR (Jose Breton)