Alex Marquez accarezza il fratello

TERMAS DE RÍO HONDO - La tremenda caduta indonesiana ha minato Marc Marquez nel corpo e nello spirito. Tornata a manifestarsi la diplopia verticale all’occhio destro, su consiglio - o forse è meglio dire ordine - dei medici lo spagnolo è stato costretto a rinunciare al GP d’Argentina, che si disputerà domani, domenica, sul circuito di Termas de Río Hondo. Il nuovo stop e il fatto di vedere, invece, i rivali scendere in pista, hanno innervosito parecchio il campione iberico, che ha passato giorni non semplicissimi.

«Non l’ho mai visto così abbattuto - ha ammesso il fratello Alex, anch’egli pilota Honda - Spero possa tornare presto perché è il mio fratellone, un amico oltre che un professionista che per noi è sempre un esempio. Ci serve averlo là fuori a spingere al limite».

Nonostante la situazione sembri meno grave rispetto a quella del passato autunno, Marc non otterrà molto presto il via libera per rientrare nella competizione. La sua presenza ad Austin, tappa seguente a quella Argentina, è per esempio in dubbio.

keystone-sda.ch / STF (Achmad Ibrahim)