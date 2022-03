Sebastian Vettel ha contratto il coronavirus: niente Bahrain per lui

SAKHIR - Sebastian Vettel ha contratto il Covid-19 e non potrà prendere parte al primo GP stagionale di Formula 1, che avrà luogo domenica 20 marzo sul circuito di Manama, in Bahrain. La notizia è stata divulgata direttamente dal team Aston Martin Racing, attraverso un breve comunicato diffuso via social network.

Per l'occasione la scuderia britannica schiererà di conseguenza il pilota di riserva Nico Hulkenberg. Il teutonico sarà al volante della monoposto a partire dalla prima sessione di prove libere di venerdì.

