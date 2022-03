Primo successo in MotoGP per Enea Bastianini

LOSAIL - Il primo Gran Premio stagionale di MotoGP – che ha avuto luogo sul circuito di Losail, in Qatar – ha sorriso a Enea Bastianini, capace di centrare il primo successo della sua carriera nella classe regina.

Il 24enne italiano della Ducati – già indicato dagli appassionati del motomondiale, come l'erede di Valentino Rossi – ha approfittato alla perfezione di un errore di Pol Espargaro a cinque giri dal termine della gara, per passare in testa e vincere la corsa davanti al sudafricano Brad Binder e allo stesso spagnolo. Dal canto suo il campione di Cervera Marc Marquez ha chiuso in quinta posizione.

In Moto2 si è invece imposto il giovane azzurro Celestino Vietti, all'esordio in questa categoria, davanti allo spagnolo Aron Canet e al britannico Sam Lowes. Infine in Moto3 ha vinto un altro italiano, ovvero Andrea Migno. Seconda piazza per lo spagnolo Sergio Garcia, terza per il giapponese Kaito Toba.

